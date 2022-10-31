НБУ может повысить требования к резервам банков по вкладам до востребования

Комитет по монетарной политике Нацбанка заявил о возможности повышения обязательных резервов по вкладам до востребования после завершения консультаций с Министерством финансов и МВФ. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: korrespondent.net

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Что это значит

«Повышение нормы ОР позволяет достаточно точно и заранее оценить объем дополнительно связанной ликвидности и будет иметь относительно быстрый эффект. Применение этого мероприятия усилит конкуренцию банков за вкладчиков, а соответственно ускорит монетарную трансмиссию, ослабит давление на валютном рынке и улучшит срочную структуру фондирования банков «, — сказано в сообщении.

В Нацбанке отметили, что все больше центробанков стран с развивающимися рынками активизировали применение этого традиционного монетарного инструмента для оптимизации профицита ликвидности.

Так, с начала 2022 г. нормы обязательных резервов были повышены центробанками Польши, Венгрии, Молдовы, Египта, Ганы, Индонезии.

Решения членов КМП

Несколько членов КМП отметили, что такой инструмент не является рыночным по своей природе, поэтому важно определиться с конкретными параметрами его дизайна.

Так, с одной стороны, посредством повышения нормы ОР можно стерилизовать существенный объем избыточной ликвидности и создать стимулы для банков конкурировать, прежде всего, за долгосрочные депозиты (по которым трансмиссия ниже).

Учитывая это, члены КМП сошлись во мнении, что повышение ОР в любом случае должно распространяться прежде всего на средства до востребования (как в национальной, так и иностранной валюте), тогда как для привлеченных срочных депозитов следует оставить текущий уровень резервирования.

Итак, члены КМП согласились, что для определения оптимального дизайна применения ОР следует дождаться результатов консультаций НБУ и Министерства финансов Украины с Международным валютным фондом.

Источник: МинФин