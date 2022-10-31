ЕС заморозил более 17 миллиардов евро российских активов — еврокомиссар

ЕС заморозил более 17 миллиардов евро ($16,9 миллиарда) российских активов в рамках санкционных пакетов против РФ. Об этом сообщил комиссар ЕС по юстиции Дидье Рейндерси, пишет zn.ua со ссылкой на DPA.

Фото: biz.nv.ua

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Замороженные активы

«В настоящее время заморожены активы 90 человек, более 17 млрд евро в семи странах-членах, в том числе 2,2 млрд евро в Германии», — рассказал еврокомиссар.

Блок принял восемь пакетов санкций против России с начала войны. Украинские политики не раз требовали, чтобы замороженные активы РФ были использованы для восстановления Украины после войны.

«Если Е С конфискует поступающие от преступного бизнеса деньги, их можно направить в компенсационный фонд для Украины. Однако эта сумма далеко не достаточна для финансирования реконструкции», — отметил Рейндерс.

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В рамках западных санкций также заморожены 300 миллиардов евро из валютных резервов российского Центробанка, добавил еврокомиссар. Рейндерс допустил заморозку резервов Центробанка Р Ф, пока Москва не начнет восстановление Украины.

«С моей точки зрения, по крайней мере, можно сохранить эти 300 млрд евро как гарантию, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины», — отметил он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, восстановление Украины будет стоить сотни миллиардов и его финансирование должно состояться за российские средства. Страны Запада уже заморозили $300−500 млрд. российских активов.

Европа

Источник: МинФин