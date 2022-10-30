Укрэнерго предупредило о фейковом приложении с графиками отключений

НЭК «Укрэнерго» предупредила украинцев, что в телеграм-каналах и других соцсетях появилось фейковое приложение, которое якобы содержит актуальный график отключения электроэнергии для потребителей. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в телеграм-канале.

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Что говорят в компании

«Укрэнерго» — оператор системы передачи и не работает с конечными потребителями, поэтому не может знать когда отключают каждого отдельного потребителя или небольшой населенный пункт. Соответственно, Укрэнерго не создавало никаких приложений для потребителей электроэнергии.

«Диспетчеры Укрэнерго располагают информацией только об общем уровне потребления в энергосистеме, а также в каждом ее энергоузле. Информацию о потреблении отдельных потребителей или населенных пунктов имеют только операторы систем распределения (облэнерго). Именно они отключают потребителей в соответствии с параметрами, которые им предоставляет Укрэнерго», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, любые графики ограничения потребителей могут составлять исключительно облэнерго, и только на сайтах облэнерго может быть информация о графиках отключений потребителей или о том, где именно ее можно найти.

Источник: МинФин