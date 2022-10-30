В Украине запустился ангельский венчурный фонд Angel One на $1,5 миллиона

В Украине начал работу ангельский венчурный фонд Angel One, созданный Фондом УКУ. Об этом пишет ain.ua.

Фото: inventure.com.ua

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Детали

Фонд запустился с собственным капиталом в размере $1,5 млн и продолжит сбор средств в Украине и во всем мире. Angel One будет инвестировать в украинские стартапы на стадии pre-seed и seed.

Фонд будет инвестировать в украинские стартапы от $50 000 до $200 000.

Основное внимание будет сосредоточено на таких отраслях как FinTech, SaaS, EdTech, AI/ML. Однако треть инвестиций будет направлена на стартапы Edtech и тех, кто стремится значительно повлиять на решение глобальных проблем.

«Мы считаем, что инвестиции на самых ранних стадиях (pre-seed) — это именно то, чего не хватает нашей стартап-экосистеме. С этой миссией и была создана Angel One — мы хотим помогать стартапам расти и выходить на глобальные рынки», — комментирует Иван Петренко, управляющий партнер Angel One.

Angel One будет сопровождать стартапы в течение всего периода их развития: обеспечит необходимый капитал, контакты с предпринимательскими и венчурными сообществами, а также экспертизу по менеджменту и маркетингу для вывода продуктов и сервисов на глобальные рынки.

Фонд будет тесно сотрудничать с учредителями, помогая им пройти в следующий раунд финансирования и дальше.

Инвестиции

Источник: МинФин