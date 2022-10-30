Правительство может национализировать Альфа-Банк до конца года — Forbes

Украинский Альфа-Банк (Сенс Банк), принадлежащий российским бизнесменам, предположительно будет национализирован до конца 2022 года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

Фото: finance.ua

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Подробности

Альфа-Банк будет национализирован по новому закону о выводе с рынка системно важных банков, который на днях подписал президент Украины Владимир Зеленский.

По закону поводом для неплатежеспособности системного банка могут стать проблемы с ликвидностью, отмечают два собеседника в Офисе президента и одном из финансовых регуляторов.

У Альфа-Банка нет явных сложностей в этом смысле, но ситуация может ухудшиться. Финучреждение с запасом выполняет норматив покрытия ликвидностью LCR — более 350% на 1 октября при минимуме в 100%. С нормативом долгосрочной ликвидности NSFR ужаснее — 109% при минимуме в 90%.

В любом случае, ситуацию Альфа-Банка сложно назвать стабильной. «Оттокам, например, способствуют разные информационные волны вокруг банка», — говорит один из собеседников в финансовых госструктурах.

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Активы банка

По сравнению с началом года активы Альфа-Банка сократились на 14,2 млрд грн. Одна из вероятных причин — из банка ушло значительное количество корпоративных клиентов и, соответственно, их деньги.

До войны «Альфа» был седьмым по объемам портфеля средств юрлиц, который превышал 40 млрд грн, то по состоянию на начало сентября он сократился почти вдвое — до 22,9 млрд грн. Средства вкладчиков-физлиц сократились, но не столь существенно: на 2,6 млрд грн — до 46,3 млрд.

Поводом для национализации Альфа-Банка могли стать санкции против его владельцев Михаила Фридмана и Петра Авена. Однако для истории с банком это имеет второстепенное значение: он национализируется по процедуре, описанной в законе о выводе системных банков, говорит собеседник.

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Докапитализация

Альтернатива в виде докапитализации «Альфы» российскими акционерами, еще несколько месяцев назад заявившими, что хотят влить в банк $1 млрд, не понравилась ОП.

Докапитализация банка действительно нужна, но сумма может быть меньше. По мнению экспертов, если исходить из оценки обесценивания кредитного портфеля банка в 30%, речь идет о 10−13 млрд грн или около $400 млн.

Государство пока не будет вливать средства в Альфа-Банк. «В Минфин уже обращались некоторые госбанки, но ответ один — на это нет денег, никаких докапитализаций в ближайшее время не будет», — заявил собеседник.

Ориентировочный срок предполагаемой национализации — декабрь. К тому времени нужно сформировать практически полностью новенькую команду топменеджмента. В случае неплатежеспособности действующее правление банка потеряет безупречную деловую репутацию и не сможет дальше занимать свои должности.

Источник: МинФин