Минфин предлагает партнерам финансировать экстренное восстановление Украины через новый бюджетный фонд

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, созданный недавно Верховной Радой в составе специального фонда государственного бюджета Украины, является хорошим поводом для международных партнеров поддержать экстренное восстановление страны. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Фото: mof.gov.ua

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Подробности

«Мы предлагаем четкий механизм: если вы сейчас хотите нам помочь, вот вам такой механизм через бюджет. Это непосредственно для текущих потребностей, критической инфраструктуры», — сказал он.

По его словам, если есть желание непосредственно какой-либо проект реализовывать с пострадавшими муниципалитетами или компаниями, это можно продолжать делать, однако новый фонд создает возможность направлять средства на быстрое восстановление через бюджет.

«Этот механизм будет администрироваться Минфином, но мы не будем использовать эти средства: это должны быть Минрегион, Мининфраструктуры, Минобразования, Минздрава. Будет список приоритетов, где инфраструктура разрушена, и затем эти средства будут направляться на них», — пояснил Марченко.

Он уточнил, что если речь идет о грантовых средствах, то они могут направляться через международные трастовые фонды, например новый фонд Всемирного банка на восстановление.

Глава Минфина сообщил, что сейчас разъясняет партнерам этот новый бюджетный механизм финансирования экстренного восстановления, разделяя этот вопрос с «большим» послевоенным восстановлением, о форме и архитектуре которого сейчас идет дискуссия.

«Мы сейчас 90% времени уделяем коммуникациям. Это не просто, но восемь месяцев как-то живем. Когда меня спрашивают, как вы справляетесь, я говорю: если бы вы давали $5 млрд ежемесячно, как обещали, то было бы лучше», — отметил полушутя Марченко.

По его словам, Украине и Минфину, в частности, удалось наладить нормальные прямые контакты с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и министрами финансов стран G7 («Большая семерка»).

Комментируя, свое избрание председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год на состоявшемся в октябре ежегодном собрании этих организаций Марченко уточнил, что речь идет о выполнении нескольких основных функций:

председательство на ежегодном и весеннем собрании СБ и МВФ,

участие в разработке и согласовании внутренних документов организаций,

согласование вознаграждений для руководства Фонда и ВБ и другие процедурные вопросы.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Рада приняла закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Предлагается все деньги от национализации направлять в спецфонд и дальше использовать по направлениям и согласованию с Комитетом Верховной Рады.

Согласно презентации Марченко на Международной экспертной конференции по восстановлению в Берлине 25 октября объем средств этого Фонда за счет российских национализированных активов оценен в 19 млрд грн.

Марченко также отметил, что правительство с начала войны уже выделило из Резервного фонда на экстренное восстановление 6,04 млрд грн, или около $200 млн.

Источник: МинФин