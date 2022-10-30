Кабмин инициирует страхование военных рисков для иностранных инвестиций

Правительство Украины инициирует механизм страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 октября, передает Интерфакс-Украина.

Фото: volynnews.com

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«Мы видим заинтересованность потенциальных инвесторов и понимаем их оговорки. Одна из них — это безопасность. Поэтому правительство Украины инициирует механизм страхования военных рисков для иностранных инвестиций. В частности, через Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Всемирный банк», — сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что MIGA уже выделило $30 млн на пилотный проект.

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По словам премьера, к процедуре страхования обещает подключиться Министерство экономики Германии и другие партнеры.

Источник: МинФин