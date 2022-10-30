Цена на электроэнергию для населения не изменится до конца отопительного сезона

На заседании в пятницу, 28 октября, правительство продлило действие спецобязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года. Это означает, что тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Фото: energyline.com.ua

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«Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода 2022/2023 гг. — до 31 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Тарифы на электроэнергию

На сегодняшний день тарифы составляют:

1,44 грн/кВт час — при потреблении до 250 кВт час в месяц;

1,68 грн/кВт час — при потреблении более 250 кВтч в месяц.

Для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций, также тариф установлен на уровне 1,68 грн/кВт час.

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Этот тариф действует в многоквартирных домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, лестниц и номерных знаков.

Новым постановлением перечень дополнен аварийным и эвакуационным освещением, противопожарными системами, системами вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, сигнализации и авиационными маяками.

Напомним

Ранее Минфин писал, по словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф на газ для населения неоправданно низкий. Тариф могут пересмотреть в конце отопительного сезона.

Источник: МинФин