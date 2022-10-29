Украинцы в Германии смогут обменять наличную гривну на евро до 30 октября — НБУ

В субботу, 30 октября, — последний день, когда украинцы в Германии могут обменять наличные гривны на евро. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Программа обмена наличной гривны на евро в Германии была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины, Федеральным банком Германии и Министерством финансов Германии.

Она дала возможность украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Германии, обменять наличную гривну в немецких кредитных учреждениях для удовлетворения жизненных потребностей.

Причина завершения программы

«Соответствующая программа обмена завершается из-за существенного снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена», — говорится в сообщении.

Сколько денег обменяли

По данным НБУ, на 28 октября 2022 года за пять месяцев действия соглашения украинцы обменяли на евро в Германии почти 154 млн грн.

Напомним

Минфин писал, что в Польше беженцы из Украины могли обменять гривны по курсу Нацбанка Польши до 10 сентября.

Источник: МинФин