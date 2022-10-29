Нацбанк за неделю вдвое сократил продажу валюты

В течение недели с 24 по 28 октября 2022 года Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском рынке до $214,1 млн по сравнению с $569,2 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Фото: wikipedia.org

1

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

НБУ приобрел $13,5 млн, что чуть больше обычных объемов покупки в период войны, тогда как продал $227,6 млн по сравнению с $576,4 млн неделей ранее.

С начала года Нацбанк:

приобрел $3 млрд 162,9 млн и 111,0 млн евро,

продал $21 млрд 508,1 млн и 1 млрд 789,1 млн евро.

Читайте также: Международные резервы уменьшились за месяц на 5,9% — НБУ

В частности, с начала полномасштабной войны покупка валюты достигла $2 млрд 506,0 млн и 111,0 млн евро, а продажа — $18 млрд 737,9 млн и 1 млрд 789,1 млн евро.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин