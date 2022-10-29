Маск заявил, что Twitter восстановил аккаунт Канье Уэста без его ведома до покупки соцсети

В пятницу Илон Маск заявил, что Twitter восстановил учетную запись Йе, ранее известного как Канье Уэст, до того, как Маск официально поглотил социальную сеть. Об этом сообщает Axios.

Фото: cnbc.com

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Подробности

«Twitter не консультировался и не информировал меня перед восстановлением страницы Йе», — сказал Маск.

В пятницу, 28 октября, Маск отметил, что Twitter в ближайшее время сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения. Никаких важных решений по содержанию, или восстановлению учетных записей не будет принято до того, как этот совет соберется.

Почему это важно

Страница Йе, доступ к которой был ограничен ранее в этом месяце за антисемитские высказывания, является одним из нескольких аккаунтов, которые могут служить барометром того, как Маск будет управлять компанией.

По данным Bloomberg, Маск дал понять, что не верит в пожизненные блокировки аккаунтов. Это означает, что людям, которых ранее забанили в Twitter, может быть разрешат вернуться, и в эту категорию входит бывший президент США Дональд Трамп, сказал источник.

Однако неясно, будет ли Трампу разрешено вернуться в Twitter в ближайшем будущем.

В ответ на жалобу пользователя Твиттера на «теневые баны, баны-призраки, поисковые баны», а также на удаление подписчиков, Маск написал в пятницу в Twitter, что будет с этим разбираться.

Напомним

Маск завершил свое поглощение Twitter в четверг вечером. При этом ранее он говорил, что позволит Трампу вернуться в соцсеть.

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Аккаунт Йе, Канье Уэста, в Твиттере был заблокирован ранее в этом месяце после того, как он опубликовал несколько антисемитских сообщений, в том числе одно, в котором говорилось, что он «собирается устроить „death con 3“ на евреев».

Вероятно, рэпер имел в виду американскую шкалу готовности вооруженных сил DEFCON, где третья стадия означает повышенную боеготовность. Модераторы Twitter быстро удалили данные сообщения и заблокировали аккаунт Уэста.

После такого высказывания по меньшей мере восемь компаний, включая Adidas, и два звездных спортсмена дистанцировались от скандального музыканта.

Канье Уэст заявил в Instagram, что потерял $2 млрд после того, как попал в скандал из-за антисемитских высказываний.

Источник: МинФин