Цены на новые квартиры в Украине в октябре растут до 20% — ЛУН

Цены на квартиры в новостройках в Украине растут в октябре почти во всех областях, больше всего — в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях, однако снижаются в Киеве и области. Об этом свидетельствует статистика портала недвижимости ЛУН.

Фото: dengi.ua

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Подробности

«Обстрелы Украины не придают уверенности инвесторам, что негативно влияет на количество сделок, однако цены по сравнению с февралем в октябре выше почти во всех областях», — говорится в пресс-релизе.

Наибольший рост цен

Наибольший рост по-прежнему сохраняется в западных областях Украины. Так, в Ужгороде средняя цена квадратного метра в октябре составляла $990, что на 22% выше февральского показателя. До $1150/кв. м выросла цена в октябре во Львове (+20%) до $860/кв. м — в Черновцах (+18%).

В то же время на 22% выросла медианная цена в Кропивницком и в октябре составила $620/кв. м.

Кроме того, в октябре к февралю выросли цены в Днепре — до $1130/кв. м (+12%), Ровно — до $740/кв. м (+12%), Винницы — до $910/кв. м (+11%), Ивано-Франковске — до $580/кв. м (+9%). В Одессе рост составил всего 4% — до $970/кв. м.

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Снижение цен

В ряде областей и в Киеве зафиксировано незначительное падение медианной цены на новые квартиры. Так, в столице в октябре цена снизилась на 2% — до $1190/кв. м, в Киевской области — на 8%, до $690/кв. м. Снижение цены в Черкассах составило в октябре 15%, до $520/кв. м, в Полтаве — 5% до $740/кв. м.

Снизились цены и в Луцке — на 12% до $600/кв. м, в Житомире — на 2% до $630/кв. м и в Хмельницком — на 2%, до $530/кв. м.

При этом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, а также Херсонской и Запорожской областях по-прежнему недостаточен для статистики уровень работающих стройплощадок и отделов продаж.

Источник: МинФин