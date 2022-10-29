Бизнес сообщает об усложнении работы из-за налоговых проверок

По информации от компаний членов Европейской Бизнес Ассоциации, проблема возмещения НДС приобретает все более системный характер. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

Фото: pixabay.com

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Так, для того чтобы произошло возмещение НДС, налоговая должна подтвердить заявленные суммы такого возмещения — либо путем проведения проверки (если сумма возмещения значительна), либо путем автоматического подтверждения.

По словам Ассоциации, пока налоговики, по неизвестным причинам, не назначают камеральные проверки (которые можно провести дистанционно) для подтверждения сумм НДС заявленных к возмещению, а требуют проведения документальных проверок непосредственно в офисе компании, которые в свою очередь откладывают из-за опасной ситуации.

«Очевидно, что такие задержки замедляют как получение компаниями их оборотных средств, так и негативно влияют на бизнес-активность компаний. К тому же большинство из этих компаний являются экспортерами, которые являются фактически одним из немногих источников поступления валютной выручки в госбюджет на сегодня», — говорится в сообщении.

В Ассоциации отметили, что не менее актуален сейчас и вопрос блокирования НДС накладных, которые участились в октябре, поэтому, в большинстве своем, предприниматели вынуждены обращаться в суд для установления справедливости, что, очевидно, занимает длительное время.

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Более того, изменениями в НКУ также был установлен предельный срок для налогоплательщиков зарегистрировать налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных за февраль-май — до 15 июля 2022 года.

«Однако, к сожалению, многие компании получили штрафные санкции именно за регистрацию налоговых накладных в последний день — 15 июля, хотя Министерство юстиции официально предоставило разъяснение, что конечная дата входит в указанный срок. Следовательно, регистрация налогоплательщиками упомянутых документов 15 июля 2022 не является нарушением», — отметили в Ассоциации.

Так что бизнес призывает представителей Налоговой службы к диалогу и просит рассмотреть возможность проведения камеральных проверок для возмещения НДС.

Источник: МинФин