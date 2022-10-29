Агентство S&P подтвердило рейтинг Киева со стабильным прогнозом

Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне CCC+. Прогноз остается стабильным. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Фото: kv.com.ua

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Подробности

Как отмечается в сообщении, текущая позиция Киева по ликвидности стабильна: резервы наличных денег превысят обслуживание долга почти в 11 раз в течение следующих 12 месяцев. Город имеет лишь один непогашенный долг в иностранной валюте на сумму $28,8 млн со сроком погашения в декабре 2022 года.

В своем базовом сценарии S&P предполагает, что город, скорее всего, погасит этот платеж, учитывая его в настоящее время высокие резервы наличных денег в размере около 20,5 млрд грн (около $560 млн), а также приверженность ее руководству к выполнению своих долговых обязательств.

ВВП Украины

По оценкам S&P, реальный ВВП Украины сократится на 40% в 2022 году из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.

«Учитывая значительный ущерб, причиненный физической инфраструктуре и человеческому капиталу, среднесрочные перспективы роста Украины неопределенны и зависят от восстановления определенного уровня территориальной целостности и доступа к Черному морю, наряду со значительными усилиями по восстановлению», — отмечают в агентстве.

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S&P прогнозирует, что экономика Киева будет подражать траектории национальной экономики, хотя Киев как столица остается самым диверсифицированным регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и пользуется сильным рынком труда. Более того, его ВВП на душу населения вдвое выше, чем в среднем по стране.

«На наш взгляд, способность Киева платить по долгу пока остается неизменной, хотя мы признаем, что ситуация может быстро измениться из-за войны. Согласно последней доступной информации, город все еще выполняет свои обязательства по обслуживанию долга и пообещал продолжать это делать», — говорится в сообщении.

Рейтинг «CCC+»

Рейтинг «CCC+» означает, что эмитент уязвим и зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий для выполнения своих финансовых обязательств.

Источник: МинФин