«Птичка свободна»: Илон Маск возглавил Twitter и рассказал, зачем купил соцсеть

Основатель SpaceX Илон Маск возглавил Twitter. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся. Об этом сообщает CBBC со ссылкой на свои источники.

Фото: forbes.com

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

По сообщению Washington Post, также был уволен Виджайя Гадде, глава отдела правовой политики, доверия и безопасности Twitter.

«Птичка свободна»

Миллиардер написал в Твиттере, что «Птичка свободна», явно ссылаясь на завершение поглощения компании.

the bird is freed

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Отметим, что у Маска было время до пятницы, чтобы завершить приобретение Twitter за $44 млрд. В противном случае он бы столкнулся с судебным разбирательством.

Зачем Маск купил Twitter

В письме миллиардера рекламодателям говорится о том, что Илон Маск хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений. Он также подчеркнул, что для будущей цивилизации важно дискутировать на разные темы в здоровой манере, не прибегая к жестокости.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS

— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Маск заявил, что хочет помочь человечеству, поскольку СМИ «подогревают» полярные крайности и раскол общества, потому что думают, что это приносит деньги, лишая возможности диалога.

В то же время он предупредил, что и в Twitter нельзя будет публиковать «что-нибудь без дальнейших последствий», но пообещал, что соцсеть останется «гостеприимной для всех».

Напомним

О планах Маска купить Twitter стало известно еще в апреле. Однако в июле миллиардер отозвал предложение. После чего компания подала на него иск из-за остановки сделки.

Маск должен был явиться в суд, запланированный на 17−21 октября. Однако, накануне заседания миллиардер заявил, что готов завершить сделку о приобретении соцсети.

26 октября основатель SpaceX посетил штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, опубликовав видео, на котором он заходит в офис с кухонной раковиной.

Entering Twitter HQ — let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Источник: МинФин