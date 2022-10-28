На зарплаты для ВСУ ежемесячно идет сумма, которую раньше платили за год — Минобороны
Для военнослужащих до конца года предусмотрены средства на выплату ежемесячного денежного довольствия. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.
Фото: novynarnia.com
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По ее словам, сейчас за месяц выплачивается денежное довольствие на ту сумму, которая до полномасштабного вторжения РФ предусматривалась на год.
«Сейчас продолжаются необходимые процедуры после принятия изменений в Государственный бюджет на 2022 год, и по окончании этих процедур все наши военнослужащие получат выплаты в полном объеме. Эти деньги бюджетом предусмотрены», — заверила Маляр.
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Ранее Маляр отмечала, что возможные задержки денежных выплат военным будут минимальными.
Источник: МинФин