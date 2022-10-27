Стало известно, могут ли отрезать газ и электричество за долги

Многие украинцы сейчас получают предупреждение от коммунальных услуг и электроснабжения об отключении за неуплату. Это касается электроэнергии, газоснабжения, горячей воды и централизованного водоснабжения. Есть даже случаи, когда граждан запугивают выселением из жилья за коммунальные долги. В Минреинтеграции успокоили граждан. Там говорят, что отключать население от услуг на период военного положения запрещено.

Фото: gsminfo.com.ua

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Подробности

В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2022 г. № 206.

Предоставителей услуг призвали не пренебрегать законами Украины и с пониманием относиться к тем, кто пока не может оплачивать и погашать долги за предоставленные услуги.

«Вместе с тем призываем сограждан с пониманием и уважением относиться к работникам коммунальных служб. Перед ними — как и перед всем государством — в настоящее время предстали большие вызовы. При первой возможности поддержите тех, кто дает нам тепло, свет, газ, воду. Оплата потребленных услуг для них сегодня критически важна. Этим вы внесете свой вклад в энергетическую устойчивость Украины», — отметили в Минреинтеграции.

Решение проблем

Если у вас возникли проблемные моменты с услугами, обращайтесь на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15−48.

Источник: МинФин