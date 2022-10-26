Выехавших за границу украинцев призвали по возможности не возвращаться домой на зиму

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые с начала полномасштабной войны выехали за границу, по возможности, не возвращаться в Украину в зимний период. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

Фото: usp-ltd.org

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«Пользуясь случаем, буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат… Вы видите, что делает Россия, все видят все», — сказала министр.

Она подчеркнула, что вернуться сейчас в Украину — это снова подвергнуть себя и своих детей опасности. Кроме того, пенсионерам, больным людям или маломобильным, также не стоит пока возвращаться домой.

«Конечно, весной я бы очень хотела, чтобы мы вместе отстраивали и Хариковщину, и нашу Херсонщину, и все остальные города и села. И, конечно, наши дети должны жить и учиться здесь. Но пока давайте воздержимся, мы понимаем, что ситуация будет только ухудшаться. Эту зиму нам нужно выжить. Вот выживем, переживем зиму — дальше будем думать обо всем остальном», — добавила Верещук.

Напомним

В последнее время Россия начала активно наносить удары по энергосистеме Украины, в результате чего по всей стране начались веерные отключения электричества.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия нанесла удар по меньшей мере половине тепловых генерирующих мощностей Украины. В результате атак с 10 октября ущерб нанесен на миллиарды долларов.

Источник: МинФин