В Германии хотят ввести налог на богатство, чтобы помочь отстроить Украину

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен предложила вернуть некогда упраздненный налог на богатство с целью накопления дополнительных средств, за счет которых можно было бы финансировать различные проекты по восстановлению украинских городов. Об этом пишет Spiegel.

Фото: pixabay.com

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«Для того, чтобы финансировать эффективное, основанное на солидарности государство, объединяющее общество в нашей стране, поддерживает восстановление в Украине и в то же время не закрывает глаза на глобальный голодный кризис, мы должны, наконец, внедрить основанный на солидарности налог на активы сверхбогатых», — сказала Эскен.

Соответствующим образом высказался и лидер парламентской фракции левых Дитмар Барч: «Нам нужно общеевропейское участие сверхбогатых. Не должно быть так, что обычные налогоплательщики, которые и так страдают инфляцией и ценами на энергоносители, должны оплачивать счета за войну своими силами».

Барч также требует привлечь Россию к участию в восстановлении путем использования конфискованных активов российских олигархов.

Следует отметить, что в немецком парламентском большинстве во главе с СДПГ уже некоторое время муссируются слухи о возможном возврате отмененного в 1997 году налога на богатство. Только Свободная демократическая партия резко выступает против этого.

Представители партии говорят, что борьба с бизнесменами, как правило, сильно ухудшает позиции их предприятий, что ведет к ослаблению экономики и потере рабочих мест.

Напомним

Минюст США еще в сентябре предложил Конгрессу передать конфискованные активы России на восстановление Украины.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин