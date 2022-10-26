Приватбанк запустил быстрые переводы на карты «Простір»

Приватбанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы Простір любого банка Украины. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: finclub.net

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Что это значит

Теперь переводить средства на карты Простір можно за пару кликов в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка.

Клиенты, имеющие карты Простір других банков, могут добавить такую карту к кошельку мобильного Приват24 и пользоваться услугой р2р переводов с карты на карту.

В веб-версии Приват24 услугой перевода средств на карты Простір могут пользоваться как клиенты Приватбанка, так и держатели карт других банков.

Источник: МинФин