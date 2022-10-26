Финансы

Минфин разместил на аукционе облигации на 1,5 миллиарда

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд agoОбновлено: 26 октября, 2022
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На аукционе 25 октября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 1,55 млрд грн (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: finbalance.com.ua

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Что предлагали инвесторам

25 октября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 16,18 млн грн под 12% с погашением 5 апреля 2023 года;
  • 12,72 млн под 14% с погашением 27 сентября 2023 года;
  • 995,05 млн грн под 18,5% с погашением 13 марта 2024 года.

В иностранной валюте:

  • $14,42 млн под 4,5% с погашением 5 октября 2023 года.

Где купить военные облигации — читайте по ссылке.О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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