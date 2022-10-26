Минфин разместил на аукционе облигации на 1,5 миллиарда
На аукционе 25 октября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 1,55 млрд грн (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Фото: finbalance.com.ua
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Что предлагали инвесторам
25 октября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 16,18 млн грн под 12% с погашением 5 апреля 2023 года;
- 12,72 млн под 14% с погашением 27 сентября 2023 года;
- 995,05 млн грн под 18,5% с погашением 13 марта 2024 года.
В иностранной валюте:
- $14,42 млн под 4,5% с погашением 5 октября 2023 года.
Где купить военные облигации — читайте по ссылке.О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин