Минфин разместил на аукционе облигации на 1,5 миллиарда

На аукционе 25 октября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 1,55 млрд грн (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: finbalance.com.ua

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Что предлагали инвесторам

25 октября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

16,18 млн грн под 12% с погашением 5 апреля 2023 года;

12,72 млн под 14% с погашением 27 сентября 2023 года;

995,05 млн грн под 18,5% с погашением 13 марта 2024 года.

В иностранной валюте:

$14,42 млн под 4,5% с погашением 5 октября 2023 года.

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Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин