Финансы

Курс валют на вечер 26 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 26 октября, 2022
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К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта

Открытие 26 октября

Закрытие 26 октября

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

36,50/36,86

36,63/36,99

13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,30 грн. Евро покупают за 38,40 грн, а продают за 39,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,80−40,05, евро — 38,85−39,27 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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