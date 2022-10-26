Курс валют на вечер 26 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 26 октября Закрытие 26 октября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 36,50/36,86 36,63/36,99 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,30 грн. Евро покупают за 38,40 грн, а продают за 39,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,80−40,05, евро — 38,85−39,27 грн.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин