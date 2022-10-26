Грузия продлила программу помощи украинским беженцам

Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на брифинге, передает «Новости-Грузия».

Фото: today.ua

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Министр сообщил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир — по 300 лари на семью (чуть больше $100). Кроме того, более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь — 45 лари (около $16) на человека.

«У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также предоставляем социальную помощь. Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев», — заявил Азарашвили.

Министр также привел статистику, согласно которым после июля правительство Грузии профинансировали социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир примерно на 1,8 млн лари.

По словам министра, правительство заплатило за временное жилье приехавших из Украины в Грузию граждан до 200 тысяч лари.

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Кроме того, до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали разные клиники в Грузии.

По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся 25 990 граждан Украины, из них 6 980 — дети.

Летом правительство Грузии объявило о прекращении программы бесплатного расселения беженцев, и взамен пообещало выдавать по 300 лари на семью и 45 лари на человека. Как выяснилось, эту помощь получила только пятая часть беженцев из Украины.

Согласно данным посольства на начало октября, денежную помощь от правительства Грузии для оплаты съемного жилья получило 2 745 семей украинских беженцев или 5 361 человек.

Источник: МинФин