Грузия продлила программу помощи украинским беженцам
Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на брифинге, передает «Новости-Грузия».
Фото: today.ua
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Министр сообщил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир — по 300 лари на семью (чуть больше $100). Кроме того, более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь — 45 лари (около $16) на человека.
«У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также предоставляем социальную помощь. Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев», — заявил Азарашвили.
Министр также привел статистику, согласно которым после июля правительство Грузии профинансировали социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир примерно на 1,8 млн лари.
По словам министра, правительство заплатило за временное жилье приехавших из Украины в Грузию граждан до 200 тысяч лари.
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Кроме того, до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали разные клиники в Грузии.
По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся 25 990 граждан Украины, из них 6 980 — дети.
Летом правительство Грузии объявило о прекращении программы бесплатного расселения беженцев, и взамен пообещало выдавать по 300 лари на семью и 45 лари на человека. Как выяснилось, эту помощь получила только пятая часть беженцев из Украины.
Согласно данным посольства на начало октября, денежную помощь от правительства Грузии для оплаты съемного жилья получило 2 745 семей украинских беженцев или 5 361 человек.
Источник: МинФин