Главное за среду: Депозитные ставки, закон о национализации системного банка и укрепление гривны

Депозитные ставки снова замерли: почему крупные банки перестали их повышать

Крупные банки утратили запал к повышению доходности вкладов. За последние две недели ставки по гривневым депозитам повысили лишь 2 крупных финучреждения. Что произошло с доходностью валютных депозитов и сколько сейчас заработают те, кто размещает деньги в банках с депозитным портфелем более 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Могут ли киевляне зимой остаться без тепла

О риске остаться без тепла из-за ракетных обстрелов РФ, ожидаемой температуре в киевских квартирах и целесообразности централизованного отопления рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать системный банк за 1 гривну

Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения. Об этом сообщается в карточке соответствующего законопроекта № 8069 на сайте Верховной Рады.

Тарифы на газ для населения могут вырасти. Когда планируют увеличить цены

Тариф на газ для бытовых потребителей может быть пересмотрен в конце отопительного сезона. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низок. Об этом он рассказал во время бизнес-форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени»

Наличная гривна резко укрепилась. Эксперт рассказал почему

Сегодня, 26 октября, по состоянию на 14:45 курс доллара на наличном рынке подешевел до 39,55−40,30. При этом в обменниках доллар снизился до 39,70−39,90. По словам советника председателя правления Кредитинвест банка Василия Невмержицкого, падение доллара связано с тем, что украинцы начали продавать валюту, которая у них была на трехмесячных депозитах.

Источник: МинФин