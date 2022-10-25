Стало известно, кто будет новым премьер-министром Великобритании

Правительство Великобритании возглавит бывший министр финансов страны Риши Сунак. Этому предшествовал выход из предвыборной гонки политики Пенни Мордонт. Об этом сообщает BBC.

Фото: charter97.org

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Гонки

Риши Сунак и Пенни Мордонт получили необходимую поддержку от 100 депутатов, чтобы претендовать на премьерское кресло.

В то же время она заявила о выходе из гонки за лидерство Консервативной партии и поддержала кандидатуру Сунака. Риши Сунак остался единственным кандидатом.

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Что о нем известно

Риши Сунак — британский политик. Был канцлером казны с февраля 2020 года по июль 2022-го. Член Консервативной партии, депутат парламента (Ричмонд, штат Йорк) в Северном Йоркшире с 2015 года.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила, что подает в отставку, поскольку не может выполнить полномочия, которые на нее возложены.

Трасс пробыла в должности премьер-министра всего 45 дней — это кратчайший срок пребывания в должности премьера в Великобритании. Она также стала последним премьером, утвердившим королева Елизавета II.

До этого Трасс была министром иностранных дел. Ее предшественник Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля.

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Напомним, Джонсон подал в отставку после того, как из его кабинета массово ушли министры. Он оставался в должности, пока партия Консерваторов на съезде не избрала нового главу, который автоматически возглавил правительство.

Источник: МинФин