Стало известно, кто будет новым премьер-министром Великобритании
Правительство Великобритании возглавит бывший министр финансов страны Риши Сунак. Этому предшествовал выход из предвыборной гонки политики Пенни Мордонт. Об этом сообщает BBC.
Фото: charter97.org
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Гонки
Риши Сунак и Пенни Мордонт получили необходимую поддержку от 100 депутатов, чтобы претендовать на премьерское кресло.
В то же время она заявила о выходе из гонки за лидерство Консервативной партии и поддержала кандидатуру Сунака. Риши Сунак остался единственным кандидатом.
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Что о нем известно
Риши Сунак — британский политик. Был канцлером казны с февраля 2020 года по июль 2022-го. Член Консервативной партии, депутат парламента (Ричмонд, штат Йорк) в Северном Йоркшире с 2015 года.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила, что подает в отставку, поскольку не может выполнить полномочия, которые на нее возложены.
Трасс пробыла в должности премьер-министра всего 45 дней — это кратчайший срок пребывания в должности премьера в Великобритании. Она также стала последним премьером, утвердившим королева Елизавета II.
До этого Трасс была министром иностранных дел. Ее предшественник Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля.
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Напомним, Джонсон подал в отставку после того, как из его кабинета массово ушли министры. Он оставался в должности, пока партия Консерваторов на съезде не избрала нового главу, который автоматически возглавил правительство.
Источник: МинФин