Чехия закрыла въезд для российских туристов

С сегодняшнего дня, 25 октября, россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом ЕС, которые путешествуют с целью туризма, спорта или культуры, не могут въезжать на территорию Чехии. Об этом сообщает Radio Prague.

Фото: pixabay.com

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Правительство приняло такое решение еще 12 октября по предложению Министерства иностранных дел. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые в предыдущие недели закрыли свои границы для российских туристов в ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

По данным Министерства иностранных дел, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 граждан России.

Стоит отметить, что Чехия стала первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз для граждан России, на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля. Запрет действует до сих пор, позже Чехия ввела его и для белорусских граждан, в обоих случаях, за исключением гуманитарных случаев.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 256 российских предпринимателей.

Источник: МинФин