Валютный прогноз: мировые ЦБ безуспешно «сражаются» с инфляцией, что будет с долларом США

Ведущие мировые ЦБ повышают учетные ставки в борьбе с инфляцией. Это приводит к росту доходности по гособлигациям, что приносит убытки всем держателям этих бондов, а также ставит под сомнение платежеспособность самих государств.

Это вызывает множество вопросов к регуляторам. Возникает необходимость хотя бы на какое-то время включить «печатные станки», чтобы выкупить облигации на свои балансы, тем самым снизив их доходность. Ситуация в моменте может стабилизироваться. Однако почти сразу же приходит понимание того, что раз «печатные станки» вновь запущены, инфляция «разгонится» еще сильнее. Это в итоге вынудит ЦБ активнее поднимать ставки. Значит, и доходность по гособлигациям будет значительно выше текущих уровней. Рынок опять начинает их продавать, и получается замкнутый круг. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



Учетная ставка Банка Англии (%). Источник: tradingeconomics.com

Первым в такую «ловушку» попал Ц Б Великобритании — ситуация почти «ускользнула» из-под его контроля. И не совсем понятно, есть ли какой-то выход из нее. Он, безусловно, есть — нужно просто следовать советам и рекомендациям МВФ, которые он всегда дает в рамках помощи странам, находящимся на грани дефолта. Имеется в виду резкое сокращение всех бюджетных расходов, в том числе пенсий, зарплат и других социальных программ. Другими словами, фонд рекомендует начинать «жить по средствам».

Проблема в том, что главные страны-основатели МВФ сами так не делают и не готовы пока пойти на подобные меры — ведь это приводит к социальным и политическим потрясениям в стране, «попутно» сокращая ВВП. Они в ответ на любой кризис, наоборот, всегда наращивают госрасходы, чтобы поддержать экономику. Но при инфляции на уровне в 10% указанная схема больше не работает. Точнее, можно и дальше не менять методов борьбы, но тогда это приведет к гиперинфляции. В случае с Великобританией — в отдельно взятой стране, а если ее примеру последуют США (чего нельзя исключать в дальнейшем), то весь мир погрузится в гиперинфляцию. И такой сценарий сейчас уже не кажется чем-то невероятным.



График валютной пары EURUSD, D1

В валютной паре EURUSD был сформирован достаточно широкий ценовой канал: 0,9569−1,0033. Ожидается дальнейшее снижение евро до уровня 0,9450. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно, а ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

Источник: МинФин