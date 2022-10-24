Нидерланды выделят 500 миллионов евро на военное оборудование для Украины

Нидерланды выделят через Европейский фонд мира 500 миллионов евро на военное оборудование для поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов, пишет «Громадське».

Фото: finance.ua

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«Нидерланды принимают участие в обучающей миссии ЕС. Дополнительные 500 миллионов евро также будут предоставлены для поддержки разрушенной войной страны на военное оборудование. Это в шестой раз», — говорится в сообщении.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что ее страна рассматривает возможность внести в учебную миссию ЕС нидерладско-немецкие учения по разминированию.

Что это за миссия

ЕС 17 октября принял создание Миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Ее целью является содействие повышению боеспособности Вооруженных сил Украины.

Эта миссия должна обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку украинских военных, в частности, Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

Немецкое издание Spiegel в начале октября писало, что ЕС в целом хочет во время тренировочной миссии провести обучение 15 тысяч украинских военных.

Помощь Нидерландов

Страна присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании, а некоторые регионы Нидерландов заинтересованы в восстановлении пострадавших территорий Украины. В частности, Нидерланды обращают внимание на Херсонскую область.

В июле сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине тяжелое вооружение, в том числе бронированные машины и самоходные гаубицы. Амстердам уже направил Украине зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и противотанковое оружие.

Источник: МинФин