За лето сумма ущерба инфраструктуре Украины достигла более $31 миллиарда — KSE

За июнь-август 2022 года сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, достигла $31,5 млрд. С начала полномасштабного вторжения — более $127 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета проекта «Россия заплатит» KSE Institute.

Фото: hromadske.ua

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Наибольшая доля в общем объеме ущерба принадлежит жилищному фонду — 39,7%, или $50,5 млрд. По сравнению с началом июня 2022 года эта сумма выросла на $11,2 млрд.

Поврежденные дома

По последним данным, в общей сложности повреждено и разрушено 135 800 частных и многоквартирных домов. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 млн. кв. м, что составляет 7,3% общей площади жилого фонда страны.

Сфера инфраструктуры

На втором месте по объему убытков сфера инфраструктуры — 27,7%, или $35,3 млрд, из которых $26,6 млрд — вследствие прямого разрушения дорог и $4,3 млрд — убытки железной дороги. За июнь-август 2022 года ущерб, нанесенный железнодорожной инфраструктуре, вырос на $1,7 млрд.

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Активы бизнеса

Потери активов бизнеса составляют не менее $9,9 млрд и продолжают расти. Это третья по величине статья ущерба инфраструктуре. В разрезе отраслей больше всего пострадала металлургия.

Всего с начала войны повреждено или разрушено по меньшей мере 412 предприятий, из которых 64 — крупные и средние предприятия. Ожидается, что это число может быть выше, поскольку отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях.

По сравнению с началом июня 2022 года произошло существенное увеличение количества разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры: со 121 000 до 136 000 объектов выросло количество пострадавших от войны жилых объектов, с 777 до 978 — медучреждений, со 111 до 61 админзданий, со 105 200 до 188 100 — частных легковых автомобилей.

Источник: МинФин