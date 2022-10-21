Россияне забрали из банков 458 миллиардов рублей после объявления мобилизации

Объем средств физических лиц в российских банках в сентябре снизился на 458 млрд рублей ($7,4 млрд), или на 1,4%. Отток пришелся на вторую половину месяца, когда после объявления мобилизации Владимиром Путиным значительно возросло количество выезжавших из страны россиян, которые брали с собой наличные. Об этом говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ «О развитии банковского сектора», сообщает российский Интерфакс.

Фото: unian.ua

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«Кроме того, граждане склонны снимать наличные деньги в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки», — считают аналитики Банка России.

В то же время, средства юрлиц в российских банках в сентябре выросли на 939 млрд рублей (2,3%) после роста на 1,742 трлн рублей (4,5%) в августе.

В августе средства физлиц в русских банках выросли всего на 32 миллиардов рублей, либо на 0,1%.

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Напомним

Минфин писал, что, по словам экономистов Банка России, приказ Путина в прошлом месяце призвать 300 000 резервистов для войны в Украине ударил по доверию потребителей и деловой активности и, скорее всего, будет тяготить экономику в течение следующих месяцев.

Источник: МинФин