МВФ оценил влияние российского вторжения на экономику Украины

Российское вторжение в Украину, которое началось более семи месяцев назад, привело к большим человеческим жертвам, массовому перемещению населения и значительному повреждению инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВФ.

Фото: epravda.com.ua

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Оценка МВФ

«Влияние на экономическую активность было огромным: реальный ВВП резко сократился, инфляция резко возросла, торговля была серьезно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня», — говорится в сообщении.

По данным МВФ, сразу же после вторжения власти быстро адаптировали денежно-кредитную и валютную политику для сохранения финансовой и курсовой стабильности. Совсем недавно, чтобы компенсировать значительный урон международных резервов, была проведена девальвация обменного курса, что помогло стабилизировать валютные резервы и сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность.

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Фискальная политика ориентирована на приоритетные расходы на оборону, социальные выплаты, гуманитарные нужды и, где возможно, некоторые исправления критической инфраструктуры, отметили в МВФ.

«Неопределенность по размеру потребностей в финансировании остается чрезвычайно высокой и сильно зависит от продолжительности войны и ее интенсивности, а экономические риски вырисовываются большими, в том числе связанными с потенциальными дополнительными убытками критически важной инфраструктуры или новыми сбоями в сельскохозяйственном и энергетическом секторах», — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Международный валютный фонд расширил программу экстренного финансирования. Это позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI). Таким образом, страна планирует дополнительно получить около $1,3 млрд.

Источник: МинФин