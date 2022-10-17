Финансы

У «Приват24» появилась услуга уплаты налогов для ФОП

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

В приложении «Приват24» появилась новая функция для предпринимателей, позволяющая уплачивать единый налог и другие бюджетные платежи. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: today.ua

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно об услуге

По словам члена правления банка Евгения Заиграева, такая возможность появилась для всех клиентов ФОПов в обновленной версии приложения.

«Мы продолжаем развитие максимально удобного сервиса для малого бизнеса в Приват24 для физических лиц. Сегодня мы сделали еще более удобными бюджетные платежи прямо внутри привычного для всех мобильного банка», — отметил он.

Как создать платеж

Чтобы создать бюджетный платеж в Приват24, предпринимателю нужно зайти в меню Бизнес — Платеж в бюджет, выбрать получателя и номер счета получателя.

Далее в блоке «Данные платежа» следует выбрать код уплаты налога, указать сумму и счет, с которого будут списаны средства.

После проверки данных необходимо подписать платеж с помощью SmartID.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • ФЛП

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Hubble показал звезды и облака в созвездии Ориона

38 минут ago

Министры ЕС рассмотрят ситуацию в Украине и примут санкции против Ирана

2 часа ago

В ОП настаивают, что россии не место за одним столом с лидерами G20

4 часа ago

Запорізька АЕС знову відключилася від енергомережі

5 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button