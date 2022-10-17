У «Приват24» появилась услуга уплаты налогов для ФОП

В приложении «Приват24» появилась новая функция для предпринимателей, позволяющая уплачивать единый налог и другие бюджетные платежи. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: today.ua

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Что известно об услуге

По словам члена правления банка Евгения Заиграева, такая возможность появилась для всех клиентов ФОПов в обновленной версии приложения.

«Мы продолжаем развитие максимально удобного сервиса для малого бизнеса в Приват24 для физических лиц. Сегодня мы сделали еще более удобными бюджетные платежи прямо внутри привычного для всех мобильного банка», — отметил он.

Как создать платеж

Чтобы создать бюджетный платеж в Приват24, предпринимателю нужно зайти в меню Бизнес — Платеж в бюджет, выбрать получателя и номер счета получателя.

Далее в блоке «Данные платежа» следует выбрать код уплаты налога, указать сумму и счет, с которого будут списаны средства.

После проверки данных необходимо подписать платеж с помощью SmartID.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

ФЛП

Источник: МинФин