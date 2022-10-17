У «Приват24» появилась услуга уплаты налогов для ФОП
В приложении «Приват24» появилась новая функция для предпринимателей, позволяющая уплачивать единый налог и другие бюджетные платежи. Об этом говорится в сообщении банка.
Фото: today.ua
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Что известно об услуге
По словам члена правления банка Евгения Заиграева, такая возможность появилась для всех клиентов ФОПов в обновленной версии приложения.
«Мы продолжаем развитие максимально удобного сервиса для малого бизнеса в Приват24 для физических лиц. Сегодня мы сделали еще более удобными бюджетные платежи прямо внутри привычного для всех мобильного банка», — отметил он.
Как создать платеж
Чтобы создать бюджетный платеж в Приват24, предпринимателю нужно зайти в меню Бизнес — Платеж в бюджет, выбрать получателя и номер счета получателя.
Далее в блоке «Данные платежа» следует выбрать код уплаты налога, указать сумму и счет, с которого будут списаны средства.
После проверки данных необходимо подписать платеж с помощью SmartID.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- ФЛП
Источник: МинФин