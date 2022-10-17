В Турции большинство считает инфляцию серьезной проблемой, в Британии лишь 9,9% респондентов — опрос
Инфляция становится главной мировой проблемой этого года. Если в сентябре 2020 года она вызвала беспокойство только у 8% респондентов, то в прошлом месяце 2022 года это количество выросло до 40%. Об этом идет речь в результатах опроса компании Ipsos, пишет Центр экономической стратегии в телеграм-канале.
Фото: epravda.com.ua
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Страны, где большинство людей считают инфляцию серьезной проблемой:
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Польша (инфляция 17,2% по состоянию на сентябрь);
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Аргентина (83% в сентябре);
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Турция (83,45 % в сентябре);
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Великобритания (9,9% по состоянию на август).
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Напомним
Как писал «Минфин», инфляция в Украине в сентябре ускорилась до 24,4% в годовом исчислении по сравнению с 23,8% по итогам августа.
Основными факторами усиления инфляционного давления остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты переноса от коррекции курса гривны .
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Инфляция
Источник: МинФин