Финансы

Названы самые популярные новые электромобили на украинском рынке

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 9 октября, 2022
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За девять месяцев с начала 2022 года в Украине было зарегистрировано почти 1,4 тыс. новых электромобилей, что на 87% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщает Укравтопром.

Фото: infocar.ua

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Подробности

  • Бестселлером этого сегмента автомобильного рынка стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4. С января по сентябрь украинцы приобрели 212 новых авто этой модели.
  • Второй по популярности — Hyundai Ioniq Electric, в зачете которого — 134 регистрации.
  • Третье место занимает Dongfeng — Honda M-NV — 111 новых авто.
  • Четвертый результат в Nissan Leaf — 101 шт.
  • Замыкает лидерскую пятерку BMW iX3 — 83 шт.

ТОП-10

Также в ТОП-10 рынка новых электромобилей, но с более скромными показателями, попали:

  • BMW iX,
  • Volvo XC40 Recharge,
  • Audi E-Tron GT,
  • Mercedes-Benz EQC,
  • Audi E-Tron.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что в сентябре украинский автопарк пополнили 1583 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 77% больше, чем в прошлом году.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 9 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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