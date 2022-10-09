Названы самые популярные новые электромобили на украинском рынке

За девять месяцев с начала 2022 года в Украине было зарегистрировано почти 1,4 тыс. новых электромобилей, что на 87% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщает Укравтопром.

Фото: infocar.ua

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Подробности

Бестселлером этого сегмента автомобильного рынка стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4. С января по сентябрь украинцы приобрели 212 новых авто этой модели.

Второй по популярности — Hyundai Ioniq Electric, в зачете которого — 134 регистрации.

Третье место занимает Dongfeng — Honda M-NV — 111 новых авто.

Четвертый результат в Nissan Leaf — 101 шт.

Замыкает лидерскую пятерку BMW iX3 — 83 шт.

ТОП-10

Также в ТОП-10 рынка новых электромобилей, но с более скромными показателями, попали:

BMW iX,

Volvo XC40 Recharge,

Audi E-Tron GT,

Mercedes-Benz EQC,

Audi E-Tron.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что в сентябре украинский автопарк пополнили 1583 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 77% больше, чем в прошлом году.

Источник: МинФин