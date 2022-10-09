Финансы
Названы самые популярные новые электромобили на украинском рынке
За девять месяцев с начала 2022 года в Украине было зарегистрировано почти 1,4 тыс. новых электромобилей, что на 87% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Фото: infocar.ua
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Подробности
- Бестселлером этого сегмента автомобильного рынка стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4. С января по сентябрь украинцы приобрели 212 новых авто этой модели.
- Второй по популярности — Hyundai Ioniq Electric, в зачете которого — 134 регистрации.
- Третье место занимает Dongfeng — Honda M-NV — 111 новых авто.
- Четвертый результат в Nissan Leaf — 101 шт.
- Замыкает лидерскую пятерку BMW iX3 — 83 шт.
ТОП-10
Также в ТОП-10 рынка новых электромобилей, но с более скромными показателями, попали:
- BMW iX,
- Volvo XC40 Recharge,
- Audi E-Tron GT,
- Mercedes-Benz EQC,
- Audi E-Tron.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что в сентябре украинский автопарк пополнили 1583 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 77% больше, чем в прошлом году.
Источник: МинФин