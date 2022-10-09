Финансы

McDonald’s возобновил работу еще двух заведений в Киеве

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 9 октября, 2022
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу еще двух заведений в Киеве — по одному на правом и левом берегах столицы. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Фото: freestocks.org

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Где заработает «мак»

Жители столицы смогут заказать любимые блюда McDonald's по следующим адресам:

  • Улица Евгения Сверстюка, 1
  • Проспект победы, 138

Ранее американская сеть открыла свои рестораны и «МакДрайв» на:

  • просп. Гагарина, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • ул. Михаила Гришко, 7
  • ул. Теодора Драйзера, 4
  • ул. Вышгородская, 33-А
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Академика Палладина, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонский, 26-А

Напомним

Минфин писал о том, что с 20 сентября McDonald начал поэтапное возобновление работы в Украине. Тогда начали работать 3 ресторана в Киеве, но только на доставку через McDelivery.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 9 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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