Финансы
McDonald’s возобновил работу еще двух заведений в Киеве
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу еще двух заведений в Киеве — по одному на правом и левом берегах столицы. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Фото: freestocks.org
2
►Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Где заработает «мак»
Жители столицы смогут заказать любимые блюда McDonald's по следующим адресам:
- Улица Евгения Сверстюка, 1
- Проспект победы, 138
Ранее американская сеть открыла свои рестораны и «МакДрайв» на:
- просп. Гагарина, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- ул. Михаила Гришко, 7
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Вышгородская, 33-А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Академика Палладина, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонский, 26-А
Напомним
Минфин писал о том, что с 20 сентября McDonald начал поэтапное возобновление работы в Украине. Тогда начали работать 3 ресторана в Киеве, но только на доставку через McDelivery.
Источник: МинФин