McDonald’s возобновил работу еще двух заведений в Киеве

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу еще двух заведений в Киеве — по одному на правом и левом берегах столицы. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Фото: freestocks.org

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Где заработает «мак»

Жители столицы смогут заказать любимые блюда McDonald's по следующим адресам:

Улица Евгения Сверстюка, 1

Проспект победы, 138

Ранее американская сеть открыла свои рестораны и «МакДрайв» на:

просп. Гагарина, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

ул. Михаила Гришко, 7

ул. Теодора Драйзера, 4

ул. Вышгородская, 33-А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Академика Палладина, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонский, 26-А

Напомним

Минфин писал о том, что с 20 сентября McDonald начал поэтапное возобновление работы в Украине. Тогда начали работать 3 ресторана в Киеве, но только на доставку через McDelivery.

Источник: МинФин