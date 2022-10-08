Нацбанк снизил продажу валюты из резервов

Чистая продажа долларов Национальным банком Украины на прошлой неделе снизилась до $608,5 млн по сравнению с $862,0 млн неделей ранее и $737,8 млн двумя неделями ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Фото: pixabay.com

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Подробности

С 3 по 7 октября НБУ приобрел $7,2 млн, что соответствует обычным объемам покупки в период войны, тогда как продал $615,74 млн по сравнению с $867,4 млн неделей ранее.

В сентябре объем интервенций Нацбанка составил $2,75 млрд по сравнению с $1,33 млрд в августе и $1,2 млрд в июле, однако все равно остается гораздо меньше, чем в июне ($3,96 млрд) и мае ($3 4 млрд).

В целом с начала года по 7 октября включительно НБУ приобрел на рынке $3 млрд 133,9 млн и 111,0 млн евро, а продал $20 млрд 90,9 млн и 1 млрд 789,1 млн евро.

В частности, с начала войны покупка валюты достигла $2 млрд 477,0 млн и 111,0 млн евро, а продажа — $17 млрд 320,7 млн и 1 млрд 789,1 млн евро.

Напомним

«Минфин» писал о том, что по предварительным данным НБУ, международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составили $23,93 млрд, снизившись в сентябре на 5,9%.

В то же время, по словам нового главы Нацбанка Андрея Пышного, на 7 октября международные резервы снова превысили $24 млрд.

Источник: МинФин