Криптовалютная биржа FTX запустит дебетовую карту Visa в 40 странах

Криптовалютная биржа FTX объявила о поэтапном запуске дебетовой карты Visa в более чем 40 странах Латинской Америки, Европы и Азии. Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.

Фото: block-chain24.com

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Подробности

Дебетовые карты FTX Visa будут связаны напрямую с учетной записью FTX владельца, что позволит им оплачивать товары и услуги с помощью криптоактивов, которые находятся на их кошельках FTX.

Активы будут автоматически конвертироваться в необходимую сумму в фиатной валюте в момент оплаты. С держателей карт FTX Visa не будут взиматься какие-либо административные сборы или комиссии за транзакции при использовании карты.

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Данные карты позволяют пользователям совершать покупки в 80 миллионах торговых точек по всему миру, которые принимают карты Visa.

Сначала карта появится в Латинской Америке. Запуск в Европе запланирован на конец 2022 года, а в Азии — на начало 2023 года. В настоящее время такие карты доступны в США.

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Источник: МинФин