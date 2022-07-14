Финансы

Газ не будет включен в седьмой пакет санкций против России

Европа просто не готова к такому шагу.

Photo of Виктор Виктор Send an email 20 часов agoОбновлено: 14 июля, 2022
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Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России из-за вторжения на Украину, но в него не будут включены ограничения на российский газ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, который в настоящее время возглавляет Совет ЕС.

— Готовится седьмой (санкционный) пакет, и я считаю, что это хорошая новость. Безусловно, включать энергию в санкции проблематично, потому что принцип, согласно которому санкции должны затрагивать Россию больше, чем страны, которые вводят санкции, — сказал Фиала, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Чешский премьер добавил, что «нет шансов» на включение газа в седьмой пакет санкций: «Я считаю, что этого быть не должно, потому что многие страны зависят от российского газа».

По его словам, новый пакет санкций, вероятно, будет включать запрет на ввоз золота из России, расширение перечня товаров двойного назначения, запрещенных к вывозу в Россию, а также расширение списка лиц, подпадающих под действие санкций.

Фиала добавил, что Европейская комиссия должна быть готова представить пакет в ближайшие дни, после чего государства-члены смогут его немедленно одобрить.

По данным СМИ, в четверг послы стран ЕС начнут консультации о введении новых ограничений в отношении РФ.

Ранее мы сообщали, что Германия станет независимой от российского угля и нефти.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 20 часов agoОбновлено: 14 июля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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