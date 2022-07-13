Правительство Германии хочет, чтобы страна стала независимой от российского угля с 1 августа, а также от российской нефти с 31 декабря. «Через несколько недель нам больше не понадобится российский уголь», — сказал Йорг Кукис, статс-секретарь канцелярии.

Россия удовлетворяла на 40 процентов спроса на уголь и нефть в Германии, — подчеркнул Кукиес на Энергетическом форуме Международного энергетического агентства (МЭА) и правительства Австралии в Сиднее, пишет Первая Лента.

«Любой, кто знаком с историей трубопровода Дружба+, который уже был инструментом бывшего Советского Союза в Восточной Европе, знает, что вырваться из этой зависимости непросто, но мы сможем это сделать в течение нескольких месяцев. «, — сказал Кукиес. Нефтепровод «Жружба», идущий из России через Белоруссию и Польшу, соединяет российские нефтяные месторождения с нефтеперерабатывающими заводами в Восточной и Центральной Европе.

По словам представителя канцелярии, газ является большим вызовом для независимости от России. ЕС ежегодно получает примерно 158 миллиардов кубометров из России, — сказал он. США и Катар могут поставить Европе в сумме около 30 млрд кубометров сжиженного газа (СПГ), но по-прежнему сохраняется серьезный дефицит предложения.

Ранее мы сообщали, что Россия полностью прекращает поставку газа в Германию.