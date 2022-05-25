Финансы

Стало известно, что блокирует шестой пакет санкций ЕС против России

Европейские страны никак не могут утвердить нефтяное эмбарго против России.

Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 25 мая, 2022
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Подход Венгрии, Чехии и Словакии затормозил работу в ЕС по принятию шестого пакета санкций против России, т.е. эмбарго на российскую нефть. Кроме того, Германия и Франция не предпринимают никаких усилий для скорейшего принятия этого пакета. Это ослабляет единство и солидарность ЕС, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«К сожалению, подход Венгрии, Чехии и Словакии замедлил работу над санкциями. У нас уже нет той динамики, которая была при работе над предыдущими санкционными пакетами. Можно строить догадки, в какой степени действия Будапешта, Праги и Братиславу молча поддерживают западные страны, опасающиеся давления со стороны СМИ и общественного мнения, и прямо не блокируют санкции, однако нет ни попыток Германии и Франции как можно скорее принять пакет, ни разрывов одежды, ни эмбарго на нефть. Между тем, люди в Украине умирают все время», — сказал дипломат ЕС, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Европейская комиссия все время говорит, что техническая работа ведется. Однако правда в том, что работы не видно, прогресса нет. Все застопорилось. Этот вопрос обязательно будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе». — добавил источник.

ЕС уже много дней безуспешно пытается согласовать шестой пакет санкций против России в ответ на вторжение в Украину, вводящий эмбарго на российскую нефть. Некоторые страны ЕС критически относятся к этому предложению. Между тем для принятия санкций требуется единогласие стран Сообщества.

Ранее мы сообщали, что Кремль недоволен Путиным, появились имена преемников.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 25 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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