Стало известно, что блокирует шестой пакет санкций ЕС против России

Подход Венгрии, Чехии и Словакии затормозил работу в ЕС по принятию шестого пакета санкций против России, т.е. эмбарго на российскую нефть. Кроме того, Германия и Франция не предпринимают никаких усилий для скорейшего принятия этого пакета. Это ослабляет единство и солидарность ЕС, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«К сожалению, подход Венгрии, Чехии и Словакии замедлил работу над санкциями. У нас уже нет той динамики, которая была при работе над предыдущими санкционными пакетами. Можно строить догадки, в какой степени действия Будапешта, Праги и Братиславу молча поддерживают западные страны, опасающиеся давления со стороны СМИ и общественного мнения, и прямо не блокируют санкции, однако нет ни попыток Германии и Франции как можно скорее принять пакет, ни разрывов одежды, ни эмбарго на нефть. Между тем, люди в Украине умирают все время», — сказал дипломат ЕС, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Европейская комиссия все время говорит, что техническая работа ведется. Однако правда в том, что работы не видно, прогресса нет. Все застопорилось. Этот вопрос обязательно будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе». — добавил источник.

ЕС уже много дней безуспешно пытается согласовать шестой пакет санкций против России в ответ на вторжение в Украину, вводящий эмбарго на российскую нефть. Некоторые страны ЕС критически относятся к этому предложению. Между тем для принятия санкций требуется единогласие стран Сообщества.

Ранее мы сообщали, что Кремль недоволен Путиным, появились имена преемников.