Кремль недоволен Путиным: появились имена преемников

За три месяца с начала войны на Украине Владимир Путин настроил против себя как сторонников продолжения вторжения, так и тех, кто хочет мира, говорят источники «близкие к Кремлю». Хотя элиты Москвы не готовят государственный переворот, они разрабатывают план «будущего после Путина». Появились первые имена политиков, которые могут захватить власть в России.

Журналисты «Медузы» отмечают, что настроения российской элиты за последние месяцы резко изменились. В начале марта на сайте указывалось, что политики и чиновники «не знали, что делать» — боялись введенных санкций, не знали, как сложится их карьера и жизнь. Несколько недель спустя, в апреле, поддержка Путина выросла, и появились надежды на достижение существенного прогресса во вторжении. Однако этого не произошло, пишет Первая Лента.

«Спустя три месяца после начала вторжения в оценке происходящего вновь доминирует пессимизм. (…) В то же время Кремль до сих пор не видит реалистичного сценария, при котором он мог бы прекратить боевые действия на Украине и сохранить свою поддержку, —пишет Медуза.

«Людей, которые довольны действиями Путина, наверное, нет. Олигархи и министры недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций — невозможно жить нормальной жизнью. действовать более решительно», — говорит источник, «близкий к Кремлю», которого цитируют журналисты.

По мере нарастания голосов недовольства все чаще звучат предположения о «постпутинском» будущем.

Среди возможных преемников Путина значатся три имени — многолетний мэр Москвы Сергей Собянин, бывший президент, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, и Сергей Кириенко — бывший премьер-министр и глава Росатома, ныне первый замглавы аппарата президента России.