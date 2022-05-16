Финансы

ЕС нужно несколько дней для принятия пакета санкций против России

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 16 мая, 2022
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Евросоюзу потребуется еще несколько дней, чтобы договориться о шестом пакете санкций против России за ее вторжение в Украину. Об заявила в Брюсселе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Санкции могут быть введены только в том случае, если все члены согласны с ними. В ЕС все еще есть государства, которые выступают против предложения Еврокомиссии. Среди них Венгрия, экономика которой наиболее сильно зависит от российской нефти, пишет УРА-Информ.

Вот уже несколько дней ЕС пытается согласовать шестой пакет санкций против России в ответ на вторжение в Украину, вводящий эмбарго на российскую нефть. Некоторые страны ЕС критически относятся к этому предложению. Вопрос о введении эмбарго ЕС на российскую нефть станет предметом обсуждения в понедельник на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

Для принятия санкций требуется единогласие государств-членов Сообщества. В ЕС есть группа стран, которые скептически относятся к некоторым элементам предложения Еврокомиссии. Наиболее активна Венгрия, выступающая против планов введения эмбарго, поскольку ее экономика зависит от российского газа. Чехия и Словакия также принадлежат к этой группе. ЕС предлагает этим странам временную отсрочку эмбарго, которое в их случае вступит в силу в 2024 году. Однако такой уступки пока недостаточно для достижения компромисса.

Ранее мы сообщали, что россияне могут изменить тактику на Донбассе.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 16 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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