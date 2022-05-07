За апрель резервы НБУ сократились на 4%

За апрель международные резервы НБУ сократились на 4% и на 1 мая составили $26 944,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: newyorker.com

0

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:

главные финансовые новости

Нацбанк указал, что за апрель продал на валютном рынке $2 244 млн и выкупил $43 млн. Следовательно, чистая продажа валюты в апреле составила $2 201 млн.

«Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это, прежде всего, объясняется значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта», — говорится в сообщении.

Валютные поступления

Внутренние и внешние валютные поступления Правительства Украины за тот же период составили $1 887 млн. В частности, в течение апреля Украине поступили:

629 млн евро и $93 млн от Всемирного банка,

300 млн евро от правительства Франции,

$236 млн от правительства Канады

120 млн евро от Европейского союза.

Читайте также: На международной донорской конференции в помощь Украине собрали $6,5 млрд

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $614 млн. Из этой суммы направлено:

$420 млн — на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций, номинированных в валюте,

$78 млн — на обслуживание еврооблигаций,

$84 млн — Международному валютному фонду;

Переоценка финансовых инструментов

НБУ сообщает, что в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют стоимость финансовых инструментов НБУ уменьшилась на $150,3 млн.

Напомним

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко оценивал резервы Нацбанка на начало мая в $26,6 млрд.

Читайте также: Благодаря чему наполняется бюджет и остается в плюсе торговый баланс Украины

Как писал ранее Минфин, по итогам марта международные резервы Украины выросли на 2%. По состоянию на 1 апреля они составили $28,1 млрд.

Источник: МинФин