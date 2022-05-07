За апрель резервы НБУ сократились на 4%
За апрель международные резервы НБУ сократились на 4% и на 1 мая составили $26 944,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Фото: newyorker.com
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Нацбанк указал, что за апрель продал на валютном рынке $2 244 млн и выкупил $43 млн. Следовательно, чистая продажа валюты в апреле составила $2 201 млн.
«Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это, прежде всего, объясняется значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта», — говорится в сообщении.
Валютные поступления
Внутренние и внешние валютные поступления Правительства Украины за тот же период составили $1 887 млн. В частности, в течение апреля Украине поступили:
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629 млн евро и $93 млн от Всемирного банка,
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300 млн евро от правительства Франции,
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$236 млн от правительства Канады
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120 млн евро от Европейского союза.
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Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $614 млн. Из этой суммы направлено:
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$420 млн — на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций, номинированных в валюте,
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$78 млн — на обслуживание еврооблигаций,
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$84 млн — Международному валютному фонду;
Переоценка финансовых инструментов
НБУ сообщает, что в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют стоимость финансовых инструментов НБУ уменьшилась на $150,3 млн.
Напомним
Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко оценивал резервы Нацбанка на начало мая в $26,6 млрд.
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Как писал ранее Минфин, по итогам марта международные резервы Украины выросли на 2%. По состоянию на 1 апреля они составили $28,1 млрд.
Источник: МинФин