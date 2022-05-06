Украина и Польша договорились, что перевозчики топлива смогут проезжать без специального разрешения

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, которые осуществляют международные перевозки топлива.

фото: auto.today

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Новые правила

«Ракетные удары России по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях — полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы», — говорит министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, новые правила уже вступили в силу. Их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики.

Как это работает

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам топлива необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы.

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Как писал «Минфин», крупные сети АЗС вводят ограничения на продажу топлива в одни руки из-за его дефицита.

Источник: МинФин