Главное за неделю: Обмен валют и курсы по картам, инвестиции в Javelin и запрет рубля

Элла Либанова: До 90% украинцев планируют вернуться, но планы могут меняться

Война усугубила демографический кризис в Украине и навсегда изменит отечественный рынок труда. Кто будет восстанавливать страну после нашей победы, сколько беженцев уже никогда не вернутся домой и что может сделать государство, чтобы в Украине не осталось выжженной земли, — об этом в интервью «Минфину» рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Как инвестировать в производителей Javelin, NLAW и ударных беспилотников

В прошлом году мировые военные расходы впервые превысили $2 трлн. Война в Украине вынудит страны НАТО и не только тратить на оружие еще больше. Акции оборонных компаний отреагировали на это мгновенно. Но есть ли шанс у инвестора успеть еще на этот поезд, разбирался «Минфин».

Как открыть счет в Европе без посещения банка

«Минфин» рассказывает, как гражданам Украины открыть счет в Европе без посещения банка и с минимальными расходами переводить деньги с помощью небанковских сервисов.

Пережили атаки российских хакеров, перевезли офис в Черновцы и обслуживаем украинцев за границей

Продуктовую финтех-компанию Treeum, которой принадлежит сайт Minfin.com.ua, война, как и многих других застала врасплох. СЕО Иван Евтушенко говорит, что вторжение нарушило все ранее выстроенные планы, но спустя два месяца есть и основания для оптимизма. В интервью «Минфину» он рассказал о выходе на рынки Филиппин и Шри-Ланки, трудных решениях и о том, почему украинский бизнес крут.

Раде предлагают запретить российский рубль в Украине

В Верховной Раде 2 мая зарегистрировали три законопроекта, которыми предлагается запретить оборот российского рубля на территории Украины, а также запретить использовать рубль для международных переводов и расчетов.

Международные резервы НБУ сократились на $1,5 млрд

По состоянию на начало мая международные резервы Национального банка Украины сократились на $1,5 млрд до $26,6 млрд.

Обмен валют и курсы по картам: чем грозит новое постановление НБУ

С 30 апреля НБУ ввел ряд изменений на валютном рынке, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из страны и снизить давление на ЗВР Украины. Изменения утверждены Постановлением Правления от 29.04.2022 № 88 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18».

Источник: МинФин