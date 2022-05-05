Финансы

Австрийский Raiffeisen планирует продажу российского бизнеса

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 5 мая, 2022
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Австрийский Raiffeisen Bank International рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций, группа получила необязательные предложения по заинтересованности в этом активе. Об этом заявил CEO банка Иоганн Штробль, пишет Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Фото: nokta.md

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По словам руководителя RBI, банк изучает разные варианты, в частности, полную или частичную продажу бизнеса или выделение российского бизнеса в отдельную специальную структуру.

Он сказал, что для принятия решения может потребоваться время.

«Мы хотим поскорее понять, какие у нас есть варианты», — сказал Штробль.

Напомним

Ранее Raiffeisen Bank International заявил, что «оценивает все стратегические варианты» будущего банка в РФ, включая выход из российского рынка.

1 марта Reuters со ссылкой на источники написало, что Raiffeisen рассматривает возможность выхода из России.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 5 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
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