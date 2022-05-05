Австрийский Raiffeisen планирует продажу российского бизнеса
Австрийский Raiffeisen Bank International рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций, группа получила необязательные предложения по заинтересованности в этом активе. Об этом заявил CEO банка Иоганн Штробль, пишет Экономическая правда со ссылкой на Reuters.
Фото: nokta.md
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По словам руководителя RBI, банк изучает разные варианты, в частности, полную или частичную продажу бизнеса или выделение российского бизнеса в отдельную специальную структуру.
Он сказал, что для принятия решения может потребоваться время.
«Мы хотим поскорее понять, какие у нас есть варианты», — сказал Штробль.
Напомним
Ранее Raiffeisen Bank International заявил, что «оценивает все стратегические варианты» будущего банка в РФ, включая выход из российского рынка.
1 марта Reuters со ссылкой на источники написало, что Raiffeisen рассматривает возможность выхода из России.
Источник: МинФин