Австрийский Raiffeisen планирует продажу российского бизнеса

Австрийский Raiffeisen Bank International рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций, группа получила необязательные предложения по заинтересованности в этом активе. Об этом заявил CEO банка Иоганн Штробль, пишет Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Фото: nokta.md

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По словам руководителя RBI, банк изучает разные варианты, в частности, полную или частичную продажу бизнеса или выделение российского бизнеса в отдельную специальную структуру.

Он сказал, что для принятия решения может потребоваться время.

«Мы хотим поскорее понять, какие у нас есть варианты», — сказал Штробль.

Напомним

Ранее Raiffeisen Bank International заявил, что «оценивает все стратегические варианты» будущего банка в РФ, включая выход из российского рынка.

1 марта Reuters со ссылкой на источники написало, что Raiffeisen рассматривает возможность выхода из России.

Источник: МинФин