Главное за среду: Источники финансирования госбюджета, санкции против РФ и ставкопад на депозитном рынке

Депутаты заставят банки поднять ставки по депозитам

Повышение военного сбора до 3% вынудит банки больше платить вкладчикам. За последние 2 недели максимальная ставка в гривне на 12 месяцев в небольших банках упала сразу на 2% — до 12% годовых.

Минфин показал источники финансирования госбюджета (инфографика)

Источниками финансирования госбюджета за период с 24 февраля 2022 по 3 мая являются военные облигации, кредиты от Международных финорганизаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Выплаты по госдолгу вырастут на 12 миллиардов гривен — прогноз Минфина

Министерство финансов в апреле повысило прогноз выплат по госдолгу в 2022 году на 11,84 миллиарда гривен по сравнению с апрельским прогнозом — до 584,1 миллиарда гривен.

Британия ввела новые санкции против России

Британия ввела новые санкции против РФ. Страна намерена перекрыть стране-оккупанту доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR.

Шестой пакет санкций ЕС против России. Что предусматривает

Шестой пакет санкций ЕС, разработанный Европейской комиссией, предусматривает отказ от закупок российской сырой нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года. Его могут утвердить уже на этой неделе.

Источник: МинФин