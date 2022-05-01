Стать на учет по безработице можно по упрощенной процедуре

Правительство упростило регистрацию в службе занятости для украинцев, потерявших работу во время действия военного положения. Об этом сообщает Урядовий портал.

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Согласно сообщению, по упрощенной процедуре на учет могут стать лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки.

Решение об упрощении принято постановлением правительства по представлению министерства экономики.

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Какая процедура

По процедуре подача заявки будет происходить в электронной форме без учета документов об образовании, трудовой книжки, военно-учетного документа и т. д. Сделать это можно через приложение или портал «Дия».

Кто может получить статус безработного

Получить официальный статус безработного могут люди, которые после введения военного положения работали на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, но потеряли работу.

Что гарантирует правительство

Правительство гарантирует выплату помощи всем, кто стал на учет в определенном законодательством порядке, говорится в сообщении. Для погашения задолженности по выплате пособия по безработице правительство уже выделило 1,2 млрд грн из резервного фонда.

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Что предшествовало

Ранее правительство приняло постановление, которым определило порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны. Граждане могут подать заявление о предоставлении статуса безработного, назначении пособия или прекращении регистрации через портал или приложение «Дия», или при помощи электронных сервисов Государственной службы занятости.

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Источник: МинФин