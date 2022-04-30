Инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до рекордных 7,5%

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 7,5% в годовом выражении. Об свидетельствуют предварительные данные статистического управления Евросоюза, пишет Interfax-Украина.

фото: eurointegration.com.ua

0

Максимальный показатель за всю историю подсчетов

Инфляция ускорилась по сравнению с 7,4% в марте. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем также прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7,5%.

Сейчас инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) на уровне 2% более чем в три раза.

Читайте также: Цены на продукты в мире достигли исторического максимума — ООН

Что подорожало больше всего

Высокая инфляция обусловлена главным образом продолжившимся повышением цен на энергоносители, несмотря на то, что темпы роста замедлились до 38% по сравнению с 44,4% в марте.

Продукты питания, алкоголь и табак в текущем месяце подорожали на 6,5% против 5% месяцем ранее. Стоимость услуг выросла на 3,3% по сравнению с 2,7% в марте.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в апреле увеличились на 3,5% в годовом выражении после повышения на 2,9% в предыдущем месяце. Показатель оказался выше ожиданий экспертов на уровне 3,1%.

Читайте также: За последние три дня курс доллара на черном рынке вырос на 1−1,5 грн — участники рынка

Источник: МинФин