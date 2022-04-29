Валютные интервенции НБУ: регулятор продал еще $562 миллиона

В период с 25 по 29 апреля НБУ продал на межбанковском валютном рынке $448,08 млн и €108,25 млн ($114,16 млн). При этом Нацбанк купил $1,5 млн и €5,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Фото: cnbc.com

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Операции с валютой

Напомним, в период с 18 по 22 апреля НБУ продал $546,71 млн и €201,93 млн (около $218,46 млн), а приобрел лишь €6 млн.

С 11 по 15 апреля НБУ продал $349,66 млн и €92,98 млн и купил $1 млн и €5 млн.

С 4 по 8 апреля НБУ продал $225,45 млн и €90,39 млн, купив $11,5 млн и €5,5 млн.

Всего с начала года Нацбанк продал $5 846,39 млн и €1 485,81 млн ($1 566,94 млн), а купил $1781,30 млн и €96,67 млн ($101,95 млн). Следовательно, отрицательное сальдо интервенций в 2022 году составляет $4065,09 млн и €1 389,14 млн ($1464,99 млн).

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За прошлый год НБУ купил на межбанке $3 690,7 млн., а продал $1 275,7 млн. Сальдо интервенций составило $2 415 млн.

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Источник: МинФин